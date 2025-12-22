日本最大核电站将重启

今年11月21日，新潟县知事花角英世同意柏崎刈羽核电站6号和7号两个机组重启，并希望县议会就这一决定以及自己是否继续担任知事进行信任投票。

综合日本媒体报道，日本新潟县议会12月22日以赞成多数通过了柏崎刈羽核电站重启的相关补充预算，以及对花角英世表示信任的附带决议。该核电站重启的地方同意手续事实上已经完成。

柏崎刈羽核电站位于日本新潟县，跨柏崎和刈羽两地，以约821.2万千瓦的总装机容量成为日本最大核电站。据媒体报道，柏崎刈羽核电站6号机组今年10月已完成重启所需的技术准备，顺利的话2026年1月就能重启，并将成为2011年“3·11”东日本大地震引发福岛第一核电站事故后，东京电力公司旗下首个重启的核电机组。

福岛第一核电站事故后，日本境内的核电机组一度全部停运。根据日本原子能规制委员会的数据，截至2025年12月3日，日本全国已有7家核电站的12个机组恢复运行。

由于东京电力公司旗下3家核电站中福岛第一核电站6个机组已全部无法运行，福岛第二核电站4个机组也准备报废，日本政府和东京电力公司都希望推动重启柏崎刈羽核电站，以帮助东京电力公司重振及保证首都圈电力供应。然而由于东京电力公司发生过核事故，柏崎刈羽核电站又曾因反恐等安全措施不完善一度被原子能规制委员会禁止运行，新潟县内对东京电力公司强烈不信任，重启之路充满曲折。