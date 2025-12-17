日本大使：哈萨克斯坦在东京战略计划中的作用日益增强

记者：哈萨克斯坦总统托卡耶夫将于12月18日至20日访问日本。此次访问的主要议题有哪些？

饭岛靖正：日本和哈萨克斯坦是维护和加强基于法治的自由开放国际秩序的战略伙伴。此外，双方在经济合作、能源、技术创新和环境等广泛领域不断深化合作。此次访问将进一步加强现有合作。双方计划探讨扩大贸易和促进投资的各项举措，并就国际形势和维护地区稳定的努力交换意见。

哈萨克斯坦矿产资源丰富，正迎来发展成为欧亚大陆交通物流枢纽的历史性机遇。通过实施“中间走廊”交通物流项目，改善中亚内外的交通连接，并加强包括跨里海国际路线在内的全球供应链，也至关重要。

记者：在“中亚+日本”峰会框架下的商业论坛将讨论哪些议题？

饭岛靖正：此次商业论坛将探讨以下领域：

1. 交通运输和物流；

2. 在能源和工业领域引入“绿色”解决方案；

3. 推进数字化进程。

此外，预计日本和哈萨克斯坦企业将签署数十份谅解备忘录。

记者：日本是首个启动“中亚+”对话机制的国家。“中亚+日本”平台对哈萨克斯坦有何意义？此次合作有望取得哪些具体成果？

饭岛靖正：2004年，日本认识到区域内合作对于中亚发展成为一个独立稳定的地区至关重要，并在哈萨克斯坦的积极支持下，发起了一项独特的“中亚+日本”对话机制，旨在促进中亚地区的对话与合作。在首届对话会议上，时任外交部长哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫率领代表团出席。

此后二十余年间，这种对话模式在日本与中亚之间建立了牢固的联系，并促进了众多政治对话。

在此期间，中亚实现了可持续的经济发展，其作为连接欧亚贸易通道的重要性进一步提升。如今，“中亚+日本”对话将首次以国家元首级别举行。日本有意进一步加强与中亚的关系。

记者：是否有计划扩大面向哈萨克斯坦专家的教育项目、实习机会和学术交流？

饭岛靖正：哈萨克斯坦专家的学术交流项目，包括出国留学机会，不仅由大学和研究机构组织，日本政府也参与其中。

日本政府，特别是文部科学省（MEXT），每年都为哈萨克斯坦公民提供各种政府奖学金项目。

其中一项计划是文部科学省的“研究员”项目。该项目为研究人员提供在日本开展研究的机会。文部科学省的“教师进修”项目则旨在帮助经验丰富的教师在日本大学提升专业技能。

青年领袖计划为哈萨克斯坦公共部门人员中的青年领袖提供出国留学机会。

此外，在哈萨克斯坦学习日语的人数逐年增加。今年，在阿斯塔纳和阿拉木图举行的年度日语能力考试（JLPT）的考生人数创下历史新高。这表明哈萨克斯坦人对日本的兴趣日益浓厚，同时也反映出哈萨克斯坦的学生、专家和科学家不仅在欧洲和美国，而且在日本也拥有丰富的研究机会。

两国间的学术交流项目未来将进一步拓展。

记者：日本和哈萨克斯坦宣布了在核裁军问题上的共同立场。哪些项目可以进一步加强这一领域的合作？

饭岛靖正：在曾进行过核试验的哈萨克斯坦，许多人至今仍饱受辐射中毒的折磨。日本是二战期间唯一遭受过原子弹袭击的国家。基于其积累的经验和知识，日本正积极提供援助，包括提供医疗设备和支持专业人才的培训。

今年8月，日本外务大臣岩屋毅访问期间宣布，将向哈萨克斯坦提供医疗设备，以援助核试验受害者。此外，广岛、长崎和塞梅地区之间已建立勒长期合作关系，共同为核试验受害者提供援助。

日本和哈萨克斯坦通过联合国决议，在核裁军和核不扩散问题上建立了密切合作。特别是，日本共同发起了哈萨克斯坦在国际禁止核试验日提出的决议。哈萨克斯坦支持日本关于消除核武器的决议。在这方面，两国正在相互支持的基础上发展合作。

【编译：小穆】