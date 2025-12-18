17:51, 18 12月 2025 | GMT +5
首位哈萨克斯坦籍日本大学副校长：日本一直对哈萨克斯坦持开放态度
（哈萨克国际通讯社讯）立命馆亚太大学首位哈萨克斯坦籍日本大学副校长赛热克·梅尔曼诺夫18日接受丝绸之路电视台记者采访时表示，谈及了国家元首此次访问日本的重要性。
梅尔曼诺夫指出，日本一直对与哈萨克斯坦的合作持积极态度。
- 托卡耶夫总统的访问对我们和哈萨克斯坦来说都非常重要，因为日本一直将哈萨克斯坦视为战略伙伴。“中亚+5”机制最早由日本于2004年提出。因此，我相信日本一直对伙伴关系持积极态度。我相信，此次访问将为两国关系发展注入新的动力。我的事业发展也得益于我在哈萨克斯坦接受的良好教育。我在祖国接受的教育在这里也得到了认可和应用。-他说。
他还谈到了在日本的哈萨克斯坦侨民。据他介绍，大多数年轻人就读于亚洲研究和商科专业的大学。
- 此外，还有老年代表、医生、卫生专业人员和教师。也有一些在日本发展成功的企业家。-梅尔曼诺夫说。
他还谈到了双边合作。总统访问当天，双方将签署一项教育合作协议。梅尔曼诺夫是立命馆亚洲太平洋大学的代表。
- 今天，我校与高等教育和科学部将签署首份合作协议，这将极大地促进两国教育技术的交流。因此，我认为未来一片光明。-梅尔曼诺夫说。
【编译：小穆】