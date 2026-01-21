日本最大核电站柏崎刈羽核电站重启

报道指出，自2012年3月柏崎刈羽6号机组开始接受定期检查以来，东电一直没有运行任何核电机组。今后东电在推进技术难度高、耗资巨大的福岛第一核电站反应堆报废作业的同时，还将担负起安全运转柏崎刈羽核电站的责任。

福岛核事故与乌克兰切尔诺贝利核事故同属国际核事件分级表中最严重的7级，许多老年人等在严酷的疏散生活中去世，大量居民被迫离开家园。

报道称，为筹措报废及赔偿所需资金，东电希望重启柏崎刈羽6号和7号机组（各135.6万千瓦）并向原子能规制委员会提交了审查申请。尽管其运营核电站的资质受到质疑，但东电承诺切实完成报废工作等，最终通过了审查。然而，因发生人员违规进入中央控制室等丑闻，东电一度被下达事实上的运转禁令，导致重启程序延迟。

报道情调，柏崎刈羽核电站采取了多项措施，包括建设防波堤防备超过预料的海啸、新设可在电源丧失时向反应堆注水的泵机。不过，因反恐设施尚未完工，6号机组在设置宽限期结束的2029年9月之后将暂时停运。