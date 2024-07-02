日本防卫省制定基本方针推进7个领域AI活用

基本方针提出海外各国防务部门正致力于活用AI，写明“被指可能在不久的将来决定战斗方式”。方针中提到带动提升战斗速度、减少人为失误、节省人工的可能性。

7个领域中还包括信息的收集与分析、无人装备、网络安全、提升事务处理作业效率。防卫相木原稔在记者会上称，应对活用AI和网络的新作战方式是构筑防卫力方面的重大课题，表示“想积极发布防卫省的想法，深化同民间和海外各国相关机构的合作。”

目标的探测与识别方面，应对通过雷达和卫星图像的信息增多。指挥统制方面分析警戒监视和信息收集中获得的数据，出台行动方针。后方支援方面基于装备的补给和故障数据，制定整备预测和运输计划。

另一方面，基本方针指出由于AI以数据学习为前提，“在没有先例的情况下存在局限性”。信赖性方面的担忧和误用、滥用等课题也列入其中。

人才综合战略中提出，为确保作为网络专门部队指挥官的陆上自卫队干部自卫官，将启动网络专业类别考试方面的招募等措施。