日本车商加紧研发EV用“全固态电池”

日产汽车16日向媒体公开了争取2028年度实现量产的全固态电池试生产线预定场所。在生产发动机等的横滨工厂（横滨市）建筑内确保了约1万平方米空间，为搬入设备推进施工。计划2025年3月开始生产。

当天，日产还透露2027年度起将在EV上采用新技术“一体化压铸”，使用铝实现不同汽车零部件一体成型。据称，此举能减少零部件数量，削减10%的成本。特斯拉已率先采用了一体化压铸技术。

丰田汽车计划2027～2028年把全固态电池搭载到EV上，在2026年发售的EV上使用一体化压铸技术。本田则提出在2020年代后半期把全固态电池投入实用。

据日产介绍，全固态电池的能量密度是传统锂离子电池的约2倍，能够大幅缩短充电时间。

然而，确立稳定量产技术并非易事。在竞争激烈的电池领域，日企能否掌握主导权还无法断言。