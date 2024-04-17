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    13:21, 17 四月 2024 | GMT +6

    日本车商加紧研发EV用“全固态电池”

    日本车商加紧研发EV用“全固态电池”
    Фото: Kazinform

    哈萨克国际通讯社讯）据共同网报道，日本车商巨头正在强化研发提升纯电动汽车（EV）续航距离的“全固态电池”。该电池被视为新一代电池的热门候选，日企被认为处于领先地位。为了在美国特斯拉和中国比亚迪席卷的EV市场上迎头赶上，日企力争尽早实现量产，还急于革新技术以降低成本。

    日产汽车16日向媒体公开了争取2028年度实现量产的全固态电池试生产线预定场所。在生产发动机等的横滨工厂（横滨市）建筑内确保了约1万平方米空间，为搬入设备推进施工。计划2025年3月开始生产。

    当天，日产还透露2027年度起将在EV上采用新技术“一体化压铸”，使用铝实现不同汽车零部件一体成型。据称，此举能减少零部件数量，削减10%的成本。特斯拉已率先采用了一体化压铸技术。

    丰田汽车计划2027～2028年把全固态电池搭载到EV上，在2026年发售的EV上使用一体化压铸技术。本田则提出在2020年代后半期把全固态电池投入实用。

    据日产介绍，全固态电池的能量密度是传统锂离子电池的约2倍，能够大幅缩短充电时间。

    然而，确立稳定量产技术并非易事。在竞争激烈的电池领域，日企能否掌握主导权还无法断言。

    标签:
    国际 日本 科技 汽车工业
    Ерлан Мазан
    编译
    Ерлан Мазан
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