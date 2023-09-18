日本高龄人口占比全球第一

居共同网报道，日本总务省17日公布了人口估算数据，截至15日65岁以上老年人为3623万人，占总人口的比例为29.1%，比上年上升0.1个百分点，创新高，也是全球之最。其中80岁以上增加27万至1259万人，占比首次超过10%，达10.1%。

65岁以上人口比上年减少1万人，为有可比数据的1950年以来首次减少。据称原因是过去一年里达到65岁的人数较少。中期预计会增加，国立社会保障和人口问题研究所估算称，2040年将达3928万人，占总人口的34.8%。

65岁以上人口中女性占56.6%，为2051万人，大幅超过男性的1572万人，反映出女性平均寿命更长。老年人口占总人口的比例为29.1%，与各国相比十分突出，第二位的意大利为24.5%，第三位芬兰为23.6%。

75岁以上增加72万至2005万人，占总人口的16.1%，首次超过2000万人。原因是1947至1949年第一次婴儿潮时出生的人开始步入75岁。

老年人有25.2%在2022年就业，达912万人、创新高，连续19年增长。从年龄段来看，65至69岁的就业率为50.8%，70至74岁为33.5%，均创新高。