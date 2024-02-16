日本名义GDP跌至全球第四 四季度实际GDP下滑

这是连续两个季度呈现负增长。尽管企业业绩出色的利好材料推动股价攀升至历史性高水平，但物价上涨拖累家庭经济，个人消费持续低迷。显示国家经济规模的名义GDP方面，2023年为591.482万亿日元。据内阁府称，换算成美元为4.2106万亿美元，被德国反超，跌至全球第四。

名义GDP的金额创下历史新高，较上年增长5.7%，是反映物价上涨的1991年以来最大增幅。GDP跌出全球前三，是受到了日元兑美元贬值、德国物价上涨势头超过日本等影响。若日本在全球经济所占份额继续缩小，恐将导致国际上的话语权降低。2023年实际GDP较上年增长1.9%，金额达到558.7156万亿日元（约合人民币26.75万亿元），创下新高。

市场许多预测认为四季度实际GDP换算成年率或增长超过1%，而事实却相反，呈现负增长。从各项目来看，个人消费较上季度减少0.2%，连续3个季度环比下滑。服装和在外就餐呈现低迷。暖冬似乎影响了冬季衣物的销售。

设备投资减少0.1%，住宅投资减少1.0%，公共投资也减少0.7%。出口方面因知识产权使用费等增加，增长2.6%，进口方面增长1.7%。

GDP贡献度方面，个人消费等“内需”为负0.3个百分点，出口减去进口的“外需”为正0.2个百分点。

四季度名义GDP环比增长0.3%，换算成年率为增长1.2%。

换算成美元的2023年名义GDP首位和第二仍是美国、中国，升至第三的德国金额为4.4561万亿美元。