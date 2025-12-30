日本向哈国提供700万美元无偿援助 助力阿拜州医疗基础设施升级

该笔无偿援助资金将专项用于为赛梅医科大学附属医院采购高科技医疗设备。项目计划为该院配备现代化诊断和治疗系统，包括核磁共振成像仪（MRI）、计算机断层扫描仪（CT）、内窥镜、重症监护设备以及其他先进医疗器械。

此举将显著提升该地区整体医疗服务能力，特别是在为曾受核试验影响的人群提供专业化、高科技医疗援助方面，具有重要的社会和人道主义意义。该项目的实施，也成为哈日两国在卫生领域开展长期、稳定合作的重要组成部分。

此外，日本还通过“草根”人类安全保障无偿援助项目，持续向哈萨克斯坦提供支持。该项目旨在加强基层卫生体系建设，提高基础医疗服务的可及性，并缩小地区间医疗发展水平差距。

与此同时，两国在医学教育和医疗人才培养方面的合作也日益活跃。双方通过日本国际协力机构项目以及“青年领导者计划”开展了多层次交流与合作。

赛梅医科大学目前已与长崎大学、广岛大学、大分大学、岛根大学和高知大学等多所日本知名高校建立伙伴关系，合作内容涵盖学术交流、临床实习、联合科研以及教师互访等多个领域。

目前，哈萨克斯坦医药及医疗器械市场上已注册27种日本药品和445种日本医疗器械。这一数据反映出哈方对日本医疗技术的高度信任，也体现了日本企业在哈市场的稳健布局。

此前，日方还通过“草根”项目向江布尔州血液中心提供了6.879万美元的资助，用于采购5台血小板保存设备。

此外，借助日本政府此前提供的援助资金，赛梅市急救医院已引入医护人员呼叫系统，国家创伤与矫形外科科学中心也新建并投入使用CT检查室。

目前，双方正就筹建“日哈医疗中心”（Japan–Kazakhstan Medical Hub）项目展开探讨。该中心计划整合临床研究、医疗设备维护、JICA教育项目以及基于人工智能的远程医疗解决方案等功能。

卫生部表示，哈方对日本政府给予的支持、对双边卫生合作的持续推进以及为提升哈萨克斯坦民众医疗保障水平所作出的贡献表示衷心感谢。哈方愿在医疗旅游与康复、器官移植与捐献、卫生数字化、人工智能与远程医疗，以及建设日式高科技医疗机构等具有发展潜力的领域，进一步深化与日本的合作。

【编译：阿遥】