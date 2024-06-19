日本国会通过性犯罪史确认法 防儿童受害

该法规定，雇主方面必须确认从事接触儿童工作的人有无性犯罪记录。为防止儿童受害，规定学校、保育所等有义务确认。对于有性犯罪记录的人，规定了刑期结束后最长20年内不录用等就业限制。即使没有性犯罪记录，雇主方面根据儿童或其父母的反映内容，若判断“存在性侵的可能”，也须采取转岗等确保安全的措施。

由于受害案例层出不穷，法律中加入了就业限制这一强力措施。但因其存在被滥用的可能，与选择职业的自由之间的平衡将经受考验。政府计划今后通过指导方针出示限制方法及“可能性侵”的判断标准等，具体内容成为焦点。

该法简称《儿童性暴力防止法》。DBS参考了英国的制度。预计经过一段准备期后，在2026年度前后施行。

新法向有行政监督机制的学校和幼儿园等规定，有义务确认性犯罪记录并采取确保安全的措施。补习班和学童保育设施“课后儿童俱乐部”等则为自愿的“认定制”。获得国家认定的单位将承担相同义务，可在广告中标明。

法律针对的犯罪仅限于被判处有罪的“前科”。除触犯《刑法》外，色狼、偷拍等违反地方政府条例的情况也包含在内。查询期为拘禁刑（有期徒刑和监禁刑2025年合并而成的刑罚）刑期结束后20年，罚金刑10年。违反《反跟踪骚扰法》及偷内衣等不在对象之列。