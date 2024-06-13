日本将协助哈萨克斯坦实施阿特劳炼油厂低碳化改造项目

双方就去年秋季哈萨克斯坦与日本之间达成的国家间合作协议的落实框架下，在阿特劳炼油厂开发低碳项目的问题进行了讨论。

具体而言，KMG与丸红公司正在等待有关阿特劳炼油厂ЭЛОУ-АТ-2, ЭЛОУ-АВТ-3设施的工艺装置和催化裂化装置运行环境优化项目可行性研究结论。

该研究由日本横河电机株式会社（Yokogawa Corporation）工程公司予以实施。

根据双方的计划，将通过联合信贷机制（Joint Crediting Mechanism，简称JCM）在阿特劳炼油厂实施脱碳和减少二氧化碳排放的先进解决方案。

一旦相关项目最终取得积极有效的结果，其经验将进一步被使用在巴甫洛达尔和奇姆肯特的炼油厂。

丸红株式会社是日本的五大综合商社之一，经营项目横跨食品、造纸、化学、能源、金属、钢铁、电机、船舶、运输、物流、金融、保险、不动产等等诸多领域。

Фото: kmg.kz

【编译：木合塔尔·木拉提】