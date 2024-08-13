日本机构预测全球变暖将导致大米产量减少

实验使用的装置是该机构开发的“机器人学人工气象室”。可以精准控制气温、湿度、二氧化碳浓度等。实验基于气候预测，设定为2100年的环境，以茨城县筑波市1990至1999年的平均值为标准，比较了稻谷的生长情况。

设想若与现在一样继续使用化石燃料，不积极应对气候变化，那么预计气温会上升4.5度，二氧化碳浓度也会上升；若采取某种程度的措施，则气温会上升1.4度。人工气象室种植了“秋田小町”和“一见钟情”等5个品种的稻谷。

结果显示，气温和二氧化碳浓度越高，5个品种的稻谷从种下到出穗的时间越短。8月在人工气象室种植的稻谷在21世纪末的环境中，比标准高出约30厘米。

另一方面，每株稻穗重量平均减轻35%，收成减少。“越光”大米在标准年的“垩白粒”占比为0～5%，而在21世纪末的环境下，大幅上升至30%～70%。去年的酷暑也导致出现了垩白粒，碾米量减少，进而影响了流通量。

该机构负责汇总研究的米丸淳一表示，“实验能让我们知道最接近未来的环境下会发生什么。有助于培育适应未来环境的美味作物的研究。”据称，还有望今后为大豆、麦子等作物及太空环境下的种植法研究作出贡献。