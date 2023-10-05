日本东京电力启动福岛处理水第二次排海

担忧形象受损的渔业人士反对处理水排海。第一次排海8月24日在中国强硬反对下启动，已于9月11日结束。排海后相关设备未发现异常，日本政府、东电和福岛县在核电站周边采集的海水及鱼类的氚浓度也未出现异常。

官房长官松野博一5日在记者会上表示，“第一次排放已确认安全推进，将继续高透明度地展开监测结果等信息发布工作。”

第二次排海作业从储存在大型水槽中的1吨处理水开始排放，已确认氚浓度大幅低于东电计划的每升不到1500贝克勒尔（国家标准的四十分之一）。之后将以一天460吨的进度，从约1公里外海域持续排放。在事先分析中，氚以外的放射性物质没有超过国家规定的标准值。

东电将继续在核电站周边分析海水中的氚，若检出每升700贝克勒尔以上则停止排放。2023年度计划分四次总计排放约3.12万吨。氚的总量预计约为5万亿贝克勒尔，在每年排放上限22万亿贝克勒尔的四分之一以下。