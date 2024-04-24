日本东电福岛处理水排海因停电一度暂停

发生停电后，在灾害时设置对策总部的“免震重要栋”切换为紧急用电源。1至3号机组反应堆注水设备和乏燃料池冷却设备继续运转，停电未造成影响。辐射监测装置的数值也没有出现异常。

一核去年10月有作业人员在清洗多核素去除设备（ALPS）管道时接触到含高浓度放射性物质的废液，今年2月出现污水泄漏到处理污水的“第二铯吸附装置”所在的厂房之外等，处理水相关设备多次发生故障。

据东电称，停电发生在24日上午10点43分左右，处理水排海自动停止。当时1至4号反应堆厂房西侧的“大型机器检查厂房”西侧正在进行挖掘作业，作业区域附近发现了出现停电的电缆。

停电约4分钟后，厂区的急救医疗室接到电话称挖掘中有合作企业的男性作业人员受伤。该人被诊断为烫伤，需要急救送医。处理水排海在下午5点16分前后重启。

去年8月启动处理水排海以来，这是第二次在排海期间暂停，上一次是在福岛县观测到震度5弱（日本标准）的今年3月15日。东电从本月19日起正在进行第五次排海。