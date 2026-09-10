日本味千拉面将在哈萨克斯坦布局餐饮网络 首店计划落户阿拉木图

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦食品企业Shin-Line集团与日本味千拉面（AJISEN RAMEN）运营方重光产业株式会社（Shigemitsu Industry）签署主特许经营及成立合资企业协议。根据双方规划，2027年至2031年将在哈萨克斯坦及周边地区开设最多50家味千拉面餐厅。

据哈萨克斯坦农业部新闻处消息，协议在哈萨克斯坦驻日本大使馆签署。Shin-Line集团总裁安德烈·申（Андрей Шин）与重光产业社长重光克昭（Кацуақи Шигэмицу）代表双方签约。

根据长期合作计划，双方将成立Ajisen Ramen Central Asia合资企业，负责区域运营管理、特许经营、生产以及产品本地化等业务。餐厅网络的主要扩张阶段定于2027年至2031年。

Фото: Ауыл шаруашылығы министрлігі

哈萨克斯坦将成为该项目在区域内的运营、物流和生产基地。以哈萨克斯坦为中心，味千拉面计划逐步进入中亚、欧亚经济联盟、高加索以及东欧市场。首家餐厅计划在阿拉木图开设。

与此同时，双方计划依托Shin-Line位于阿拉木图州拜谢尔克村的生产设施建设集中生产基地，以统一日本质量标准、优化物流流程，并尽可能提高本地原材料使用比例。生产过程还将严格遵守清真食品相关要求。

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双方合作还将重点推动日本先进技术、生产标准和食品制作工艺的引进，并结合当地消费者的饮食习惯对产品进行本地化调整。

哈萨克斯坦农业部指出，该项目有望进一步推动日本餐饮文化在地区市场的发展，同时吸引外国投资、创造新的就业岗位，并将新的生产和管理标准引入哈萨克斯坦食品工业。

Фото: Ауыл шаруашылығы министрлігі

Shin-Line是哈萨克斯坦大型食品生产企业之一。公司成立于1995年，最初是一家家族企业，目前已发展成为中亚规模领先的冰淇淋生产商，业务还覆盖冷冻半成品、方便面和零售等领域。2025年，公司冰淇淋产量达到3.7万吨。

目前，Shin-Line拥有约3500名员工，销售网络覆盖约13万个零售网点。公司产品出口至中国、俄罗斯、白俄罗斯、蒙古、阿塞拜疆、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、格鲁吉亚和土库曼斯坦等10个国家，约40%的产品用于出口。其位于阿拉木图州的生产基地占地约50公顷，设有冰淇淋、乳制品、冷冻食品、方便面和华夫制品等生产设施。

作为哈萨克斯坦冰淇淋行业的重要龙头企业，Shin-Line目前贡献全国最高达95%的冰淇淋出口量，生产能力最高可达每天350吨。近年来，公司持续推进生产自动化和现代化，并积极拓展海外市场。

味千拉面则创立于1968年，发源于日本九州熊本县，由重光孝治创办，是以熊本风味豚骨拉面为特色的日本连锁餐饮品牌。目前，味千拉面全球门店超过800家，每年销售约7000万碗大骨熬汤拉面。

味千拉面的代表性风味是熊本式豚骨汤底与蒜香调味。其中国官网显示，招牌产品“大骨浓汤猪软骨拉面”累计销量约6800万碗。除浓郁的豚骨汤底外，具有熊本拉面特色的蒜香风味也是其品牌辨识度较高的特点之一。