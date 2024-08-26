日本民间火箭2号机将于12月发射

当天县政府在串本町主办了研讨会。知事岸本周平表示，“既然已掌握（爆炸的）原因，期待成功概率提升。作为县政府将给予最大程度的支持。”

“KAIROS”1号机今年3月发射升空但之后爆炸。卫星未能投入轨道，发射以失败告终。该公司透露，虽然提前估算了燃料燃烧速度来预测推进力等，但步骤上有问题。

因此发射后的速度与高度未达到预测值，火箭上搭载的计算机判断无法安全飞行，执行了自毁。对步骤加以修正后，公司认为能够发射2号机。

2号机全长约18米、重约23吨。此次将搭载5颗小型卫星，若成功投入轨道，将是日本民间企业首次壮举。

“SPACE ONE”成立于2018年，由IHI AEROSPACE等企业联合出资。公司表示力争实现“太空快递”商业化，以低成本和高频率将小型卫星送入太空。