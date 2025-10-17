日本前首相村山富市去世 享年101岁

1994年6月，自民党、社会党、先驱新党在羽田内阁全体辞职后就组建联合政府达成共识，当时担任社会党（社民党前身）委员长的村山出任第81任首相。他是继片山哲之后第二位来自社会党的首相。

战后对立长达半个世纪的自民和社会两党组建联合政府，这对之后的政界重组产生了重大影响。

就任首相后，村山表态坚持日美安保体制、认为自卫队符合宪法、允许“日之丸”和“君之代”作为国旗和国歌，转变了社会党的基本政策。在战后50周年之际，他发表了写入“深刻的反省”和“由衷的歉意”的首相谈话。他还致力于制定《核爆受害者援护法》等战后处理问题。1995年1月发生阪神大地震时，村山的危机管理应对措施受到了集中批评。

1996年1月，村山突然宣布辞去首相职务。下台后，他再度当选社会党委员长，将党名改为社民党等，力争重振党势。

2000年6月，村山退出政界。退隐后，他关注日朝关系改善与和平问题，巡回各地举行演讲等。

村山从明治大学专门部毕业后，曾担任大分市议员、大分县议员，1972年从原大分1区首次当选众议员，共担任8届众议员。