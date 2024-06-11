19:20, 11 六月 2024 | GMT +6
日本“食人菌”感染病例骤增 已刷新纪录
（哈萨克国际通讯社讯）据共同网报道，日本国立感染症研究所11日宣布，“溶血性链球菌”（溶链菌）引起的致死率高达三至七成的“链球菌中毒休克综合征”今年患者人数（初值）为977人。1999年开始依据《感染症法》报告病例以来，迄今的最高纪录是去年的941人，今年仅半年就刷新了纪录。专家呼吁疑似感染时尽快前往医疗机构就诊。
溶链菌是通常引起咽喉炎等的细菌，偶发病情突然加重伴随肢体坏死和多脏器功能衰竭的休克症状，俗称“食人菌”。特点是出现症状后迅速恶化。
病原性强且易传播的“M1UK”菌株有增加趋势，截至3月在关东地区检测到较多病例。据该研究所称，截至本月2日已报告病例977人，是上年同期的约2.8倍。按都道府县统计，东京最多，有145人；其次是爱知，为67人。
东京女子医科大学研究传染病学的教授菊池贤称，溶链菌容易从脚部伤口感染，指出“预防的关键在于不要忽视脚癣或被鞋擦伤等小伤口，要及时处理”。也存在老年人感染后48小时内死亡的病例。
-如果出现发高烧说胡话，或伤口突然肿胀，都是危险信号。应立即叫救护车。-他强调称。