日本众议院选举日程公布：2月8日出结果

高市将就物价长期上涨的应对举措和与日本维新会的执政联盟问信于民。从解散翌日至投计票仅有16天，是战后最短的。由于解散众院，3月底前通过2026年度预算变得很困难。在野党将大力批评这是趁着内阁支持率较高之际进行只考虑“自民党利益和策略”的解散。

上次众院选举是在石破政权下的2024年10月。现任众议员在职时间将达到454天，为现行宪法下第三短。

立宪民主党与公明党着眼于众院选举，创建了新党“中道改革联合”。预计将有约170名众议员参加新党，众院选举的格局将出现巨变。

选战的主要争论点或许将包括：如何对待应对物价飙升的消费税减税、社保改革、外交和安全保障政策等。

自民党拟允许与派系收回扣问题相关的议员能同时作为比例代表候选人，已在展开协调。在野党批评自民党“没有反省”。政治与金钱问题和选举制度等政治改革也将成为争论点。

这将是海部政权下的1990年2月18日以来，时隔36年再度在2月举行众院选举。