日本三笠宫妃百合子去世 享年101岁

据了解，百合子是上皇的婶婶。她在太平洋战争开战前夕嫁入皇室，与丈夫三笠宫相伴75年，直至丈夫2016年去世（享年100岁）。在公务方面，百合子长年担任社会福祉法人“母子爱育会”总裁，致力于支援从事生育和育儿工作的人们。

百合子因脑梗塞和吸入性肺炎从3月3日起住院，持续接受治疗。本月7日的检查显示心脏和肾脏等全身功能恶化。

据宫内厅消息，百合子15日清晨起血压下降，之后安详地停止了呼吸。安放遗体的汽车上午9点半前后离开医院，抵达其居住宫邸所在的东京元赤坂的赤坂御用地。其孙女、已故宽仁亲王的长女彬子乘坐的汽车也从医院起陪同前往。

百合子1923年6月4日出生，是高木正得子爵的次女。从女子学习院本科毕业后，1941年10月与昭和天皇最小的弟弟三笠宫结婚。育有5个子女。

百合子3个儿子都先于她去世，分别是2002年三子高圆宫、2012年长子宽仁亲王、2014年次子桂宫。长女甯子与日本红十字会名誉主席近卫忠辉结婚，次女容子与茶道里千家的掌门人千宗室结婚。

在公务方面，百合子从战争结束后不久的1948年起担任“母子爱育会”总裁长达约60年，还曾担任日本红十字会名誉副总裁。