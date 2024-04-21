日本海上自卫队2架直升机坠落 1人死亡

据报道，机上共有8人搭乘，海上自卫队在搜寻现场发现并回收了两个飞行记录装置。21日上午，防卫相木原稔在东京市谷的防卫省举行记者会，鉴于在互相挨近的地点发现，认为“2架飞机碰撞的可能性很大”。海上自卫队救助了其中1人，但确认其死亡。在继续搜寻剩余7人的同时，正在调查事故原因。海上自卫队决定暂停同样型号飞机的训练。

防卫省表示，这2架直升机参加了用海上自卫队的舰艇、飞机探测潜艇的训练。20日晚上10点38分左右，1架直升机通信中断。1分钟后收到紧急信号。当晚11点04分得知处于和另1架无法取得联系的状态。这2架直升机分别隶属于小松岛航空基地（德岛县）和大村航空基地（长崎县），从部署在现场海域附近的不同护卫舰起飞。

坠落现场为鸟岛以东约270公里海域，在发现飞行记录装置的近处，还存在可能是直升机旋翼叶片一部分的物体。海上自卫队投入护卫舰和飞机，海上保安厅的巡逻船和飞机也加入，正在展开搜寻。

SH-60K直升机通常为4人搭乘，全长19.8米，总重量10.9吨。以美国海军机型为基础引进了海上自卫队独自的反潜系统。

自卫队直升机方面，2017年8月海上自卫队的SH-60J在青森县近海坠落。2023年4月，乘有10人的陆上自卫队UH-60JA在冲绳县的宫古岛附近坠落，机上人员全部死亡。