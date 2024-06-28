日本驻华使馆降半旗 哀悼一位为保护日本儿童而牺牲的中国女子

据日本共同社报道，2024年6月24日，在中国江苏省苏州市，一对日本母子——30多岁的母亲和学龄前男童——在车站准备乘坐当地“日本人学校”的校车时，遭到一名持刀者（52岁男性）的袭击并受伤。校车上当时还有其他孩童。

袭击者随后还试图登上校车，但被车上的一名中国国籍女性工作人员阻止。在对峙中，这名中国女子被袭击者刺成重伤。

警方迅速赶到现场，逮捕了持刀行凶者。而校车上的众多日本儿童，因这名中国女子的英勇举动而幸免于难。

当地警方27日发布消息称，被刺成重伤的校车女性工作人员胡友平（54岁）经抢救无效不幸离世。

日本驻华大使馆28日发布中文微博：

- 胡友平女士以一己之力从歹徒手中保护了无辜的妇幼，相信她的勇气与善良也代表了广大中国民众。我们在此向胡女士的大义之举致敬，愿胡女士安息。

同时还配发了日本国旗降半旗致哀的照片。

Фото: 微博截图

共同社采访日本驻上海总领事馆获悉，在事发现场附近，今年4月也曾有日本男子被陌生男子刺伤。

日本人接连在被认为治安良好的苏州遇袭，引发了在华日本社群的担忧情绪高涨。

中国外交部发言人毛宁在6月25日举行的记者会上，对发生这样的事件表示遗憾，并强调警方评估这起袭击事件为偶发，并非针对日本人。

她还强调，中国仍然是一个安全的国家。

【编译：木合塔尔·木拉提】