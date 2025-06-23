日本首相石破茂取消北约峰会行程

消息称，石破此前协调了与韩国、澳大利亚和新西兰召开首脑级会议。但韩国总统李在明放弃参会，澳总理阿尔巴尼斯预计也不会出席，因此日本决定和其他参加国统一步调。

报道指出，日本对于美军袭击伊朗核设施尚未表示赞成与否，这也产生了影响。石破22日被媒体问及是否支持美国的袭击时，回复说“今后将在政府内讨论。在恰当的时候作出回答”，避免了明确表态。

消息表示，法国、意大利、土耳其等一部分北约成员国对美国的做法表示了担忧，日本政府内也有人提出，当前的形势是石破难以通过出席会议收获彰显与北约的团结这一外交成果。

据悉，日本和韩国都不是北约成员国。2022年6月，日本、韩国、澳大利亚和新西兰四国领导人参加在西班牙马德里举行的北约峰会，这是北约首次邀请亚太国家参加峰会。今年的北约峰会定于24日至25日在荷兰海牙举行。