日本首相宣布将继续任职 以避免政治停滞

然而继众院之后，执政党在参院也沦为少数派，这必将导致执政变得更加困难。石破表示欲就物价上涨对策等与在野党进行政策磋商。他否定会扩大联合政府。

参院选举中自公两党总计66个改选议席减少至47个，加上非改选的75个在内，低于参院总议席的过半数（125席）。上一次日本执政党在众参两院均沦为少数派是在首相羽田孜执政时期的1994年。

立宪民主党获得了与改选议席相同的22个议席，而改选4席的国民民主党大增至17席、改选1席的参政党增至14席。在野党加强了对决姿态，石破在记者会上称“今后的道路布满荆棘”。

鉴于参院选举结果，政府与执政党拟8月1日召集临时国会，已就此展开协调。最快22日将征询在野党方面的意向。

石破道歉称：“国民做出了严厉‘审判’。感到痛悔至极，非常抱歉。”关于继续任职的理由，他举出日美关税谈判、物价上涨和严峻的安保环境等政策课题。对于任职期限，他称“现在并未考虑”。

当被问到是否会调整党高层人事并进行内阁改组，石破表示将结合到9月底的高层任期等加以考虑。

由于执政党在众参两院议席数未过半，要使预算案和法案成立就少不了在野党的合作。石破强调“将细致地与其他政党深化讨论，本着忠心报国的愿望继续执政”。关于物价上涨对策，石破称将基于财政纪律“呼吁展开跨党派磋商并得出结论”。

在记者会之前，石破出席自民党临时高层会议，表达了继续任职的想法。之后与公明党党首齐藤铁夫举行的党首会谈上，确认了继续联合执政的方针。