日本首相岸田文雄将于八月访问哈萨克斯坦 宣布中亚经济援助计划

消息称，岸田文雄计划于8月9日至12日对乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦和蒙古进行访问。经济援助计划将重点在于建立贸易路线、推动脱碳进程以及促进人际交流。这一计划预计将在哈萨克斯坦举行的六国峰会后的联合声明中正式公布。

援助计划中，日本将协助建立一条通过里海连接中亚和欧洲的贸易路线，以摆脱对俄罗斯的依赖。日本希望通过这一稳定的出口路线，帮助该地区实现经济独立。

在脱碳领域，日本公司将提供技术和贷款，用于支持天然气加工等项目。此外，日本还计划从该地区引进技术工人，以应对国内劳动力短缺的问题。

报道称，东京旨在帮助中亚这一与中国和俄罗斯等大国有密切联系的地区实现稳定的经济发展。中亚地处东亚和欧洲之间的重要地缘政治区域，拥有丰富的天然资源，如天然气等。近年来，中国在该地区的经济影响力不断扩大，美国和欧盟也在积极加强与中亚国家的联系。

【编译：达娜】