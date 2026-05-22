日本企业加码关注哈萨克斯坦市场 聚焦绿色科技与脱碳合作

哈萨克斯坦对外贸易商会主席穆拉特·哈热姆萨阔夫表示，此次由日本行业龙头企业参与的技术推介活动，是在小池百合子访问阿斯塔纳框架下举行的重要活动之一。他指出，近年来，日本企业对哈萨克斯坦市场的关注度持续上升。

—众所周知，日本拥有雄厚的技术实力，而这些先进技术与哈萨克斯坦当前的发展需求高度契合。总体来看，日本企业和各界代表如今都对与哈萨克斯坦开展合作表现出浓厚兴趣。哈萨克斯坦—日本经济合作委员会也正在积极推进相关工作，并已制定2026年系列活动计划。今年，委员会还将举行新一届会议，届时两国领先企业将再次齐聚，共同探讨合作方向，-他说。

推介会上，Aeronext Inc.、SAKIGAKE JAPAN Corporation、ZEPHYR CORPORATION、SORAMITSU CBDC以及Revo International Inc.等多家日本企业，重点展示了其在无人机技术、太阳能与风能开发利用、碳信用体系、生物能源等领域的最新解决方案。

与会各方还围绕上述先进技术进入哈萨克斯坦市场的前景展开深入交流，并就进一步扩大两国在经贸和投资领域的合作空间交换意见。

小池百合子在活动现场发表讲话。这也是她第三次访问阿斯塔纳。

—每次来到这里，我都会为这座城市的发展变化以及青年创业者数量的不断增长感到惊叹。在座各位中，有许多来自人工智能、可再生能源和数字化转型等前沿领域的代表。此次，日方也带来了不少活跃于这些行业的风险投资公司。我相信，通过双方协作，我们能够共同应对人类面临的复杂挑战，实现共同繁荣，-小池百合子表示。

她还透露，阿斯塔纳与东京之间已经签署合作协议，重点合作方向包括数字化发展、应急管理以及高新技术研发等领域。

Фото: Виктор Федюнин\Kazinform

此外，小池百合子还邀请哈萨克斯坦企业参加每年在东京举办的“SusHI Tech”国际会议。

—东京每年都会举办“SusHI Tech”大会，来自全球特别是亚洲地区的700多家初创企业将汇聚一堂。这也是亚洲同类活动中规模最大的国际盛会。我们非常期待哈萨克斯坦企业积极参与。让我们共同发挥高科技潜力，把阿斯塔纳建设成为真正可持续发展的现代化城市，-她说道。

据此前报道，22日，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫会见了小池百合子，并向其颁发一级“友谊勋章”。