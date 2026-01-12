日本与印度拟设立人工智能战略对话

为落实去年8月首脑会谈中提出的“AI合作倡议”写进的开发人员交流与共同研究等内容，力争年内举行首次会议。日本外相茂木敏充计划本月16日在印度与外长苏杰生会谈并达成协议，双方正在就此展开协调。

日方由外务省局长级官员牵头，经济产业省、总务省的负责人等将参与战略对话。议题可能包括AI国际规则制定、利用AI改善交通拥堵等社会课题。

印度人口为全球之最，拥有丰富的开发人才。但受美国特朗普政府收紧签证发放等因素影响，如何确保美国以外的研究场所成为其当前课题。

日本政府去年12月在内阁会议上通过了AI政策指针《AI基本计划》，提出通过改善开发人员的待遇来确保人才、强化国内开发能力。希望通过战略对话，提升在AI领域与美中相比较为落后的竞争力。

在16日的会谈中，茂木将宣布在2030年前邀请约500名研究人员等赴日。为加强重要矿产及半导体供应链，预计双方还将商讨新设由民间经济团体主导的对话机制。