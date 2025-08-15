迪玛希日本粉丝在大阪世博会演唱哈萨克斯坦国歌 向哈方代表团致敬

据迪玛希官方网站消息，中亚签证中心主席、迪玛希日本官方粉丝俱乐部顾问佐藤彰夫（Satoshi Akao）身着哈萨克民族服饰，现场演唱哈萨克斯坦国歌。这一感人时刻赢得了现场嘉宾和代表团的热烈掌声。

据悉，佐藤彰夫与哈萨克斯坦有着长期渊源。他早在1996年就参与了哈国驻日大使馆的创建工作，多年来积极参与文化交流，推动哈萨克文化传播，发起了多个与哈国相关的创意项目，例如纪念阿拜诞辰175周年的视频企划，以及打造身穿民族服饰的动漫角色“Aisulu”。

尽管不是专业歌手，佐藤曾学习声乐，并多次在包括哈萨克斯坦在内的多个场合演出。他在2017年首次了解迪玛希的音乐，并于2019年与其本人相识。他表示，迪玛希的坚定眼神、善良和尊重深深打动了他。

目前，迪玛希在日本的粉丝俱乐部不仅支持音乐事业，也积极推广哈萨克文化。俱乐部成员近期还参与了Central FM的广播节目《Ғажайып Қазақстан》（“美丽的哈萨克斯坦”），庆祝阿拜诞辰。节目内容涵盖了哈萨克历史、传统文化和迪玛希作为哈日友谊象征的重要地位。

【编译：达娜】