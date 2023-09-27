日本政府向哈萨克斯坦医疗机构赠送CT仪器

哈萨克斯坦卫生部长阿扎尔·黑尼亚特与日本驻哈大使山田润出席了这一仪式，并共同为CT室剪彩。

根据2021年3月15日哈日两国政府签署的协议，日本政府实施哈萨克斯坦经济和社会发展支持项目。在此背景下，日本政府捐赠了三台日产医疗设备，每台设备的价值约为3.5亿坚戈。

Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

其中一台设备赠予给阿拉木图斯兹甘诺夫国家外科中心，第二台赠送给了阿斯塔纳国家创伤和矫形科学中心，第三台则赠予了卡拉干达州州立医院。

-我们对这个项目在两国相关部门共同努力下的成功实施感到非常高兴。为巴特潘诺夫国家创伤和矫形科学中心提供的Fujifilm Superia计算机断层扫描仪，拥有世界领先的性能。我们期待着这一设备的广泛应用，为哈萨克斯坦的患者带来希望。-山田润大使在仪式上说。

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阿扎尔·黑尼亚特指出，这款设备代表了日本人民的慷慨捐赠，对哈萨克斯坦而言具有极大的意义。

-在疫情期间，各国都面临着巨大挑战，当时哈萨克斯坦得到了来自世界各地的善意帮助。因此，我们深知这种帮助的重要性。这是日本单方面的援助，我们的合作将继续。-她说。

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值得一提的是，国家创伤和矫形科学中心的患者可以在强制性社会医疗保险框架内免费获得CT诊断服务。

【编译：阿遥】