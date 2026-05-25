日本政府与联合国开发署在哈萨克斯坦启动300万美元水资源合作项目
（哈萨克国际通讯社讯）联合国开发计划署（UNDP）与日本政府日前在哈萨克斯坦联合启动了一项总额达300万美元的合作项目。该项目旨在通过完善水资源管理与监测体系，加强区域国家间协作，助力哈萨克斯坦应对里海水位持续下降带来的严峻挑战。该倡议将由哈萨克斯坦生态和自然资源部以及水资源和灌溉部共同落实。
该项目不仅着力提升生态系统韧性，还将支持在连接中亚与高加索地区的重要交通与生态走廊内，实现水资源的可持续管理。这一方向也与日本政府在去年12月“中亚+日本”峰会期间提出的支持跨里海国际运输走廊倡议相契合。
里海作为欧亚大陆重要的生态系统之一，是400多种特有物种及候鸟的重要栖息地。其生物多样性保护、渔业发展、区域经济稳定以及数百万沿岸居民的生活质量，均与生态环境状况密切相关。目前，受气候变化、气温上升、蒸发加剧、河流径流减少以及水资源压力增加等多重因素影响，里海正面临持续退缩的风险。
通过该项目，各方将协助里海沿岸国家加强协调合作，共同应对水资源管理及水位下降带来的挑战。项目将重点推进生态数据共享、联合行动方案协调以及监测体系升级，尤其将针对里海北部及主要入海河流流域开展重点保护与研究。
日本政府是联合国开发计划署推动可持续发展目标（SDGs）及落实《2030年可持续发展议程》的重要战略合作伙伴，长期支持各国建设更加公平且具有韧性的未来。目前，在日本政府支持下，联合国开发计划署已在哈萨克斯坦实施三个相关项目，涵盖水利基础设施安全提升、城市防灾与气候适应能力建设以及中亚地区应急准备能力强化。本次新项目是双方合作框架下的第四项联合倡议，将进一步深化在减灾与气候变化应对领域的合作。
在项目框架内，各方将重点加强针对里海北部地区的现代监测与科研能力建设。同时，该倡议也将有力支持哈萨克斯坦在更新版“国家自主贡献”（NDC）中所确立的优先方向，即将水资源管理作为应对气候变化的核心任务之一。