日本政府与联合国开发署在哈萨克斯坦启动300万美元水资源合作项目

该项目不仅着力提升生态系统韧性，还将支持在连接中亚与高加索地区的重要交通与生态走廊内，实现水资源的可持续管理。这一方向也与日本政府在去年12月“中亚+日本”峰会期间提出的支持跨里海国际运输走廊倡议相契合。

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里海作为欧亚大陆重要的生态系统之一，是400多种特有物种及候鸟的重要栖息地。其生物多样性保护、渔业发展、区域经济稳定以及数百万沿岸居民的生活质量，均与生态环境状况密切相关。目前，受气候变化、气温上升、蒸发加剧、河流径流减少以及水资源压力增加等多重因素影响，里海正面临持续退缩的风险。

通过该项目，各方将协助里海沿岸国家加强协调合作，共同应对水资源管理及水位下降带来的挑战。项目将重点推进生态数据共享、联合行动方案协调以及监测体系升级，尤其将针对里海北部及主要入海河流流域开展重点保护与研究。

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日本政府是联合国开发计划署推动可持续发展目标（SDGs）及落实《2030年可持续发展议程》的重要战略合作伙伴，长期支持各国建设更加公平且具有韧性的未来。目前，在日本政府支持下，联合国开发计划署已在哈萨克斯坦实施三个相关项目，涵盖水利基础设施安全提升、城市防灾与气候适应能力建设以及中亚地区应急准备能力强化。本次新项目是双方合作框架下的第四项联合倡议，将进一步深化在减灾与气候变化应对领域的合作。

在项目框架内，各方将重点加强针对里海北部地区的现代监测与科研能力建设。同时，该倡议也将有力支持哈萨克斯坦在更新版“国家自主贡献”（NDC）中所确立的优先方向，即将水资源管理作为应对气候变化的核心任务之一。