日本自民党总裁选举发布公告 9人参选创历史新高

派系收回扣事件成为岸田内阁宣布下台的主要原因，如何恢复信任，以及应对物价高涨等经济政策将成为总裁选举的主要争论点。在早日解散众院的预期下，新总裁将成为自民党“选举的门面”。

参选的9人包括经济安全保障担当相高市早苗（63岁）、前经济安保相小林鹰之（49岁）、官房长官林芳正（63岁）、前环境相小泉进次郎（43岁）、外相上川阳子（71岁）、前官房长官加藤胜信（68岁）、数字相河野太郎（61岁）、前干事长石破茂（67岁）和干事长茂木敏充（68岁）。女性候选人与上届2021年选举一样为2人，未能刷新人数纪录。报名后，各位候选人与支持自己的议员等一起参加了启动竞选的仪式。

参选人数是1972年施行候选人制度以来最多的一次，远超此前最多的2008年和2012年的5人。总裁选举将争夺367名国会议员票和党员党友合计的“地方票”367票，共计734票。由于国会议员票比较分散，因此地方票成为关键。

在收回扣事件使自民党遭遇逆风的情况下，候选人将通过地方的演讲会和辩论增加宣传机会，力争挽回支持。为期15天的选战是1995年设定现行总裁公选章程以来最长的一次。

论战中，预计主要议题是鉴于收回扣事件的党改革和政治改革。此前例行国会期间成立的修改后的《政治资金规正法》仍遗留一些问题，包括如何对待发放给党干部却无需公布用途的政策活动费等。

围绕经济政策，在民众苦于物价上涨的情况下，许多候选人重视经济增长。此外是否会考虑财政规律也需作出回答。是否放宽解雇限制从而促进劳动力市场流动也可能成为争论点。