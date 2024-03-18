日美拟促成2名日本宇航员登上月球

预定4月10日在华盛顿召开的日美首脑会谈上，将确认在太空领域的协作，文部科学相盛山正仁和美国国家航空航天局（NASA）局长纳尔逊预计会签署敲定实施的文件。

“阿尔忒弥斯计划”力争继“阿波罗计划”之后，时隔约半个世纪再次实现载人探月。在“阿波罗计划”中登月的12名宇航员都是美国的白人男性，此次则会有女性和非白人宇航员入选。首先，2026年9月让美国宇航员登上月球，因此设想让日本宇航员在2028年以后登月。

文件还将包括以丰田汽车公司为中心开发的载人月球车“Lunar Cruiser”的运用相关共识。“阿尔忒弥斯计划”的目标是通过在月球长期逗留来积累经验，从而有助于未来的火星探索，日本除了月球车开发外，还负责向绕月基地“门户”（Gateway）运送物资等。作为这些贡献的回报，日方将获得前往月球的船票。

尽管第一阶段的宇宙飞船无人飞行试验2022年取得了成功，但由于需要确认宇宙飞船的安全性，再加上登月器和宇航服的开发耗时较长，该计划多次延期。4名宇航员前往月球上空的下次试验从2024年11月推迟至2025年9月实施，人类登上月球则从2025年12月推迟至2026年9月。