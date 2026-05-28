日特命担当大臣：日本将哈萨克斯坦视为重要经济伙伴

（哈萨克国际通讯社讯）据外交部新闻处消息，哈萨克斯坦驻日本大使叶尔兰·霍加塔耶夫日前会见了日本内阁府负责增长战略及经济财政政策的特命担当大臣城内实。

城内实表示，哈萨克斯坦目前已成为日本外交政策重点关注的国家之一。他指出，东京将哈萨克斯坦视为重要经济合作伙伴，这对于保障经济稳定增长以及推动全球供应链多元化具有重要意义。

城内实特别强调，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫于2025年首次对日本进行正式访问期间，双方签署的一系列协议和商业文件具有重要战略意义。他表示，这些成果为推动两国合作迈向更高水平奠定了坚实基础。

作为日本与哈萨克斯坦议会友好联盟成员，城内实高度评价哈萨克斯坦作为“能源大国”在维护全球能源安全方面发挥的重要作用，并表示日方有意进一步扩大双方在能源、关键矿产资源、绿色转型及高科技等领域的合作。

霍加塔耶夫则向日方详细介绍了哈萨克斯坦为保障经济增长、提升国家经济竞争力所采取的一系列务实举措。他重点介绍了当前正在推进的大型基础设施和工业项目，旨在进一步巩固哈萨克斯坦作为欧亚大陆重要交通与投资枢纽的地位。

双方一致重申，将继续致力于深化哈萨克斯坦与日本之间的战略经济伙伴关系。