哈萨克斯坦驻日大使会见日本环境大臣

双方还就可持续发展及应对生态挑战领域双边合作前景进行讨论，重点关注共同应对气候变化及推广"绿色"技术的联合举措。

霍加塔耶夫向日方通报了哈萨克斯坦在联合国框架下建立国际水资源组织的倡议，并介绍了哈方在保障国家水安全、合理利用与保护水资源以及适应气候变化后果等方面的具体举措。

会谈中，霍加塔耶夫向石原大臣递交了2026年4月22日至24日阿斯塔纳区域环境峰会日程。该峰会将成为中亚地区讨论气候变化与可持续发展、吸引"绿色"投资的重要平台，届时将吸引大批商业领袖及专家学者参与。

石原宏高对此做出积极回应，确认日方将派员出席阿斯塔纳区域环境峰会，并重申东京在解决全球环境问题上的积极立场。他高度评价了两国相关机构在哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫首次对日正式访问期间签署的合作备忘录的深远意义。

石原宏高明确表示，日方有意在"共同抵控制制机制"框架下落实相关项目，旨在推广环境友好型技术并减少温室气体排放。

【编译：阿遥】