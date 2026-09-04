哈驻日大使与石破茂举行会谈 探讨政治、经济及人文领域合作

双方就哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫于2025年12月首次正式访问日本并出席首届“中亚+日本”峰会后达成的高层共识落实情况进行了讨论。双方指出，进一步发展政治和议会间交流，以及在有前景的领域扩大经济合作具有重要意义。

石破茂指出，他在担任首相期间曾特别关注发展日哈关系。他回顾了此前致哈萨克斯坦总统的个人信函，并表示信函中阐述了进一步发展双边合作以及“中亚+日本”对话框架下相互协作的愿景。

国际安全、可持续发展和法治问题成为会谈关注的重点。石破茂高度评价哈萨克斯坦在核裁军和核不扩散领域的一贯立场，并指出哈萨克斯坦在加强全球安全方面发挥着重要作用。

霍加塔耶夫向对方介绍了近期哈萨克斯坦共和国库鲁尔泰选举结果，以及国内正在推进的政治改革。

双方指出，在气候变化、自然灾害风险预防和减缓、水安全、旅游、文化以及人文交流等领域，进一步扩大合作具有较大潜力。

石破茂特别关注哈萨克斯坦面临的生态和水资源问题，并对咸海及哈萨克斯坦冰川的现状表示兴趣。对此，霍加塔耶夫介绍了托卡耶夫总统提出的生态和“绿色”倡议，包括建立国际水组织的提议。

会谈结束时，双方确认有意进一步加强双边合作。

据此前报道，科学和高等教育部长萨亚萨特·努尔别克近期访问日本东京和韩国首尔，与多所高校及科研机构负责人举行会谈。