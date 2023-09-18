华尔街日报：拜登会见中亚领导人意在强化与地区领袖哈萨克斯坦之间的关系

美国的《华尔街日报》针对即将召开的重量级外交会晤发表了专题文章。

本周二，在联合国大会框架下，美国总统乔·拜登将与中亚国家领导人（哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯、塔吉克斯坦和土库曼斯坦）举行会晤。这场C5+1模式下的会晤，将有可能成为影响整个地区局势的重要步骤。

美国的《华尔街日报》针对这一会晤发表的文章中写道：

- 美国需要对欧亚大陆中心区域建立战略性观念，因为从历史上来看，相比俄罗斯和中国，美国在这一地区鲜少投射影响力。在莫斯科与北京均面临着困难的时刻，华盛顿正准备加深自己与中亚的联系。西方世界的领袖正打算与哈萨克斯坦建立紧密的合作。

考虑到白宫在其至2021年的临时国家安全战略指南中对中亚地区并无任何提及，可以认为这次的会晤将是一取得进展的明显迹象。

《华尔街日报》写道：

- 习近平今年的5月在位于丝绸之路起点的西安会见了中亚五国的领导人，并尝试将这五个国家拉入到北京的怀抱。而在2022年的10月，弗拉基米尔·普京访问了哈萨克斯坦的首都阿斯塔纳，并在那里会见了中亚五国的总统。中亚国家的领导人会定期的前往莫斯科和北京。

该文章随即指出，随着俄罗斯在长期战争中逐渐展现出衰弱，以及中国经济的不景气，长期被隔绝起来的中亚国家，拥有了同西方和国际社会开展一体化努力的机会。

该地区每个国家都在经历内部、政治和经济变革。其中，作为地区最大经济体的哈萨克斯坦，在最重要的改革层面处于领先地位。

最重要的是，哈萨克斯坦在防止核扩散、反恐、协调国际冲突以及包括其他众多议题的多个国际政治舞台上，展示着自身作为一个不断成长中的“国际玩家”的形象。

- 由于其接近俄罗斯和中国的地缘地位，哈萨克斯坦能够在解决乌克兰危机及战后过渡阶段重新建立同莫斯科的关系方面，为华盛顿提供帮助。同时，（加强于哈国的联系）有助于应对与北京日益激烈的竞争。- 《华尔街日报》写道。

阿斯塔纳要发挥这一作用，需要美国从两个方面提供支持已帮助其对抗来自俄罗斯与中国的压力。

第一，华盛顿必须积极的支持阿斯塔纳正在实施的从“超级总统制”向拥有强大的议会、新政党空间以及广泛媒体自由的总统制共和国过渡的政治改革进程。哈萨克斯坦的民主之路，必须成为将其他四个国家从莫斯科、北京和喀布尔的影响中引领出来的模范典型。

第二、哈萨克斯坦期待通过被称之为“中间走廊“的跨里海国际运输线，成为中亚地区乃至世界经济体系中的枢纽。

《华尔街日报》文章中写道：

- 这条多式联运的交通大动脉，将能够通过管道、铁路、公路和光缆连接东方与西方，并进而影响中亚经济的发展和全球能源及其他贸易链条。因此，美国必须通过投资、贸易、技术和全球领导力，帮助哈萨克斯坦的这条国际运输走廊取得成功。

文章认为，美国应遵循领先中俄的战略，改进自身对中亚的战术方针。

【编译：木合塔尔·木拉提】