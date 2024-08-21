“阿斯塔纳金融日”论坛将于9月5-6日举行

（哈萨克国际通讯社讯）据阿斯塔纳国际金融中心（AIFC）2024年阿斯塔纳金融日（Astana Finance Days）论坛将于9月5-6日举行。

“阿斯塔纳金融日”论坛是欧亚地区的年度金融会议，自2018年以来一直是领先的金融行业专家、投资者和商界领袖聚集的平台。每年都有来自全球70多个国家的3000多名代表参加这一中亚金融生活中的重要活动。

政府机构代表、金融领域专家、投资者和商界领袖将齐聚一堂，共同探讨金融领域的现代问题、趋势和机遇。

论坛金牌合作伙伴包括：Visa, Freedom Holding Corp, Kaz Minerals，银牌伙伴包括：Solidcore Resources, Eurasian Bank, MYD Production。

今年的论坛主题为《创新、投资、趋势》。主要讨论哈萨克斯坦的投资机遇、资本市场区域发展、风险投资、资产管理发展潜力、创意产业投资、人工智能发展趋势、可持续融资新手段、中亚“绿色”经济的发展、伊斯兰金融转型、金融业创新等。

【编译：小穆】