赴日读硕博可免学费领补助 哈萨克斯坦学生可申请Tokyo GP奖学金

（哈萨克国际通讯社讯）日本东京都立大学（Tokyo Metropolitan University，TMU）面向外国学生开放“Tokyo Global Partner Scholarship Program（Tokyo GP）”奖学金项目，为符合条件的学生提供赴日攻读硕士或博士学位的机会。

该项目旨在吸引全球优秀学生，并推动国际教育与科研合作。奖学金将全额免除入学费和学费，承担国际往返机票费用，并每月提供15万日元生活补助。

申请对象包括亚洲国家和地区的TMU合作院校在校生，以及相关国家科研机构、政府部门和企业的工作人员。

项目涵盖理学、城市环境科学、系统设计、健康科学等多个专业领域，部分课程仅以日语授课。

申请硕士项目须具有学士学位，申请博士项目须具有硕士学位或同等学历。申请人的GPA原则上不得低于2.30，同时须满足以下语言条件之一：英语达到欧洲语言共同参考框架（CEFR）B2级或以上，并提供相应证明；或日语达到日本语能力测试（JLPT）N2级或以上。此外，申请人还须符合项目关于所在地区及合作机构的相关要求。

申请人需根据拟就读专业选择东京都立大学相应研究生院（Graduate School），并按照各研究生院公布的申请指南，在规定期限内提交材料并参加选拔。不同研究生院和专业的申请时间及具体要求可能有所不同。

通过选拔后，奖学金除免除考试费、入学费和学费外，还将每月发放15万日元补助，并承担赴日及完成学业后的返程机票费用。校方还将为留学生寻找住宿提供支持。

奖学金资助期限硕士阶段最长为2年，博士阶段最长为3年。

相关课程将于2027年4月1日开学，具体申请截止日期由各研究生院分别确定。