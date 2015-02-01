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10:31, 01 二月 2015 | GMT +6
男团Ringo将在迪拜开唱
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哈通社阿斯塔纳2月1日电，我国著名男子团体的经纪人阿露娃•库娜洛娃在自己个人推特上表示，男团Ringo将在迪拜开个唱，同时她也希望所有的歌迷能够一如既往的支持自己的偶像。具体的演出时间还没有确定。
她在推特上写道：请支持我们的《阿拉木图-迪拜》的巡演迪拜站，我们将献上精彩演出。(编译：苏航）
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