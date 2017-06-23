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19:52, 23 六月 2017 | GMT +6
新款起亚RIO轿车将于年底进入哈萨克斯坦市场
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哈通社/阿斯塔纳/6月23日 -- 据naryk.kz消息，新款起亚RIO轿车将于年底进入哈萨克斯坦市场。
消息称，新款的起亚Rio将采用一台1.4和1.6升涡轮增压汽油发动机。
据悉，该型轿车价格在480-600万间。
【编译：小穆】
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