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    19:52, 23 六月 2017 | GMT +6

    新款起亚RIO轿车将于年底进入哈萨克斯坦市场

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    哈通社/阿斯塔纳/6月23日 -- 据naryk.kz消息，新款起亚RIO轿车将于年底进入哈萨克斯坦市场。

    消息称，新款的起亚Rio将采用一台1.4和1.6升涡轮增压汽油发动机。

    据悉，该型轿车价格在480-600万间。

    【编译：小穆】

     

    标签:
    哈萨克斯坦 黄金储备 汽车工业
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