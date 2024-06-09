古尔邦节日期提前 本月17日恢复为工作日

据劳动和社会保障部消息，由于古尔邦节日期安排的变动，6月17日将不是休息日而是工作日。

劳动和保障部解释称，每年年末，哈萨克斯坦劳动部都会公布来年的节假日日历表，以向社会明确所有的节日和休假日安排。

- 在制定2024年的节假日日历时，哈萨克斯坦伊斯兰教事务管理局曾于10月17日致函我部，指出2024年的古尔邦节为6月17日，但该日期有可能因为月相的变化而提前或推迟。- 劳动和社会保障部发布消息称。

本周五，哈萨克斯坦伊斯兰教事务管理局通报称，根据月相变化，古尔邦节确定为6月16日。

- 由于6月16日是星期日，因此原定的节假日日历将做出变更，17日的假期将被取消，恢复为工作日。- 劳动和社会保障部称。

在哈萨克斯坦，根据民俗传统，在开斋节后第70天到来的古尔邦节，哈国人民会用3天的时间予以庆祝，而第1天一直以来也被视为休假日。

根据哈萨克斯坦劳动法和节假日相关规定，如果法定节假日与周末等休息日重叠，周末休息日会被调整至节假日后的工作日。人们可以因此多获得一天或者更长时间的假期。

不过，古尔邦节在哈国相关法律中属于宗教节日，而非国家或公共节日，因此当它与周末休假日重合时，周末休息日不会被向后延长。

【编译：木合塔尔·木拉提】