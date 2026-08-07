哈日联合科研项目聚焦野生植物遗传资源保护

近日，联合科研团队在北哈萨克斯坦州开展了为期8天的科学考察，采集了数十份具有研究价值的植物样本，其中还记录到野生甜瓜、西瓜和胡萝卜的稀有种类。

该项目于去年启动，是哈萨克农业与植物栽培科学研究所与日本国家农业与食品研究机构（NARO）合作协议框架下的科研项目。

哈萨克斯坦拥有丰富的植物资源，全国生长着6000多种植物，其中近500种为世界其他地区没有分布的特有种，约400种植物目前受到国家保护。

Фото: Ақерке Дәуренбекқызы/Kazinform

去年，科研人员主要对哈萨克斯坦南部地区的园艺作物开展研究，今年则将考察重点转向北哈萨克斯坦地区的野生植物。

日本国家农业与食品研究机构高级研究员柿崎智博（Tomohiro Kakizaki）表示，此次考察采集到的材料具有较高科研价值。

- 考察期间，我们共采集到50份珍贵的遗传资源。虽然没有达到原计划的70份样本，但仍获得了数量可观的宝贵材料。此次考察中，哈萨克斯坦丰富多样的自然环境和植物资源给我们留下了深刻印象。 - 他说。

据介绍，过去三个世纪，全球已有600多种植物灭绝。森林面积减少、土地过度开发、城市化、气候变化以及环境污染等因素，均对植物多样性构成威胁。

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此次考察采集的种子和植物样本将被保存在专门的遗传资源库中。科研人员随后将对其进行DNA分析，以确定其中可能对农业生产具有价值的性状。

哈萨克农业与植物栽培科学研究所研究人员阿伊普·伊斯卡科夫（Әйіп Ысқақов）表示，气候变化正在导致新的植物病害和害虫增加。

- 我们的目标是培育能够抵御病害和适应气候变化的新品种。为此，我们需要研究自然环境中生长的相关野生植物所具有的遗传潜力。采集的种子也将在日本进行研究，以确定其中具有利用价值的基因。 - 他说。

东京农业大学教授佐纪·吉田（Saki Yoshida）表示，该项目旨在哈萨克斯坦本土及野生植物物种消失之前进行采集，并推动两国保存和共享相关遗传资源。哈萨克斯坦是多种蔬菜作物的起源地之一，同时拥有较高的遗传多样性，因此被选为重要研究区域。

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- 我们此前还曾在缅甸、老挝、越南等东南亚国家，以及乌兹别克斯坦和吉尔吉斯斯坦等中亚国家采集蔬菜作物遗传资源。此前项目积累的知识和经验，有助于我们更加有效地在哈萨克斯坦开展研究。 - 她说。

科研人员表示，该项目并不追求短期经济效益，但从长期来看，相关研究有望为培育抗病虫害、适应气候变化的农作物新品种提供基础，从而增强粮食安全保障能力，并推动农业可持续发展。