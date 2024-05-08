旭日雄鹰旗帜在戈兰高地高高飘扬

联合国驻戈兰高地维和部队总指挥官库玛尔·尼尔玛尔中将，以及各国维和部队负责人出席了升旗仪式。

应联合国的邀请，哈萨克斯坦从今年3月开始部署首支由139名军人组成的，自行携带军事装备、武器和物品的独立国家维和特遣队作为后备连，执行《联合国监督戈兰高地分裂情况特遣队》（联合国脱离接触观察员部队，叙利亚-以色列）维和任务。这是联合国和国际社会对我国及其武装部队有能力履行维护和平与安全的最负责任的任务的认可。

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目前，在联合国维和框架下，正有来自全球12个国家的1500名军事人员正在执行“联合国控制分裂领土部队”任务。

哈萨克斯坦共和国国防部国际合作司高级官员伊利亚斯·穆斯塔芬中校表示，哈萨克斯坦维和部队在戈兰高地区域将作为整个联合国维和部队总指挥官的预备队存在，其主要任务将包括在必要时执行各类任务，特别是高危任务。

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值得一提的是，哈萨克斯坦维和特遣队此次携带了24台装备进驻戈兰高地。其中15台为国产“阿尔兰”轮式步战车，4台为“卡玛兹”军用运输车，6台越野型“丰田”皮卡，以及一台仅在维和部队营区内使用的公共汽车。

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根据此前报道，包括驻戈兰高地的维和部队在内，哈萨克斯坦今年计划总计向联合国驻中东、南苏丹共和国和阿卜耶伊维和部队派遣430名维和人员。

【编译：木合塔尔·木拉提】