哈萨克斯坦所有的州，以及阿斯塔纳市、阿拉木图市和奇姆肯特市地方预算合计将为这一目的拨款1.87亿坚戈。

根据现行的社会补助支付金发放办法相关规则，为5月9日的功勋老兵发发那个的支付金，将按照各个地区的预算情况和当地马斯利哈特（地方议会）的决议，自行设定发放标准。

不过，近几年来，在哈萨克斯坦劳动和社会保障部的倡议下，基本上全国大部分地区均以相同的标准发放这一每年一次的支付金。

例如，今年共和国一次性社会补助金的平均标准为150万坚戈。此次，全国大部分地区都以此为基准，并在其之上进行了一定的补充后进行发放。其中，阿克莫拉州的标准最高，为300万坚戈。而阿克托别州的发放金额为200余万。阿拜州、阿拉木图州、卡拉干达州、巴甫洛达尔州和阿斯塔纳市、阿拉木图市为第二次世界大战参展者提供的一次性支付金为200万坚戈。

截至目前，哈萨克斯坦尚在人世的第二次世界大战参战老兵尚有148人。

根据哈萨克斯坦政府的政策，除去其他符合这些人士正常条件的社会补助以外，他们还能够每月获得一笔16倍按月计算指数（2024年标准为59 072坚戈）的专项国家补助金。

按照哈萨克斯坦共和国相关法律法规规定，为计算养老金、福利金和其他社会支付，以及作为各类罚金、税款和其他支付的参考标准，而由政府每年确定的计算指数，被称之为"按月计算指数（АЕК）"。

2024年的按月计算指数为3 692坚戈。

【编译：木合塔尔·木拉提】