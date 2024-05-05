15:02, 05 五月 2024 | GMT +6
胜利日之际 哈萨克斯坦为二战老兵提供每人200万坚戈补助
（哈萨克国际通讯社讯）5月9日二战胜利日之际，哈萨克斯坦将通过地方政府预算为二战功勋老兵们提供一次性支付金。
哈萨克斯坦所有的州，以及阿斯塔纳市、阿拉木图市和奇姆肯特市地方预算合计将为这一目的拨款1.87亿坚戈。
根据现行的社会补助支付金发放办法相关规则，为5月9日的功勋老兵发发那个的支付金，将按照各个地区的预算情况和当地马斯利哈特（地方议会）的决议，自行设定发放标准。
不过，近几年来，在哈萨克斯坦劳动和社会保障部的倡议下，基本上全国大部分地区均以相同的标准发放这一每年一次的支付金。
例如，今年共和国一次性社会补助金的平均标准为150万坚戈。此次，全国大部分地区都以此为基准，并在其之上进行了一定的补充后进行发放。其中，阿克莫拉州的标准最高，为300万坚戈。而阿克托别州的发放金额为200余万。阿拜州、阿拉木图州、卡拉干达州、巴甫洛达尔州和阿斯塔纳市、阿拉木图市为第二次世界大战参展者提供的一次性支付金为200万坚戈。
截至目前，哈萨克斯坦尚在人世的第二次世界大战参战老兵尚有148人。
根据哈萨克斯坦政府的政策，除去其他符合这些人士正常条件的社会补助以外，他们还能够每月获得一笔16倍按月计算指数（2024年标准为59 072坚戈）的专项国家补助金。
按照哈萨克斯坦共和国相关法律法规规定，为计算养老金、福利金和其他社会支付，以及作为各类罚金、税款和其他支付的参考标准，而由政府每年确定的计算指数，被称之为"按月计算指数（АЕК）"。
2024年的按月计算指数为3 692坚戈。
【编译：木合塔尔·木拉提】