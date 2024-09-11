日中韩旅游部长会议提出游客互访4000万人次目标

（哈萨克国际通讯社讯讯）据共同网消息，在日本神户市举行的日中韩旅游部长会议11日进入第二天。会议通过了以三国间加强吸引游客为主要内容的联合宣言，提出到2030年三国间游客互访增至4000万人次的目标。今后将努力扩大地方城市间的交流以及增加地方直飞航班。宣言内容还包括了针对交通工具拥挤等过度旅游问题的对策。

日本政府基于联合宣言，欲吸引以往集中在城市的外国游客前往地方，通过扩大旅游消费为地区注入活力。

日本国土交通相齐藤铁夫、中国文化和旅游部副部长张政、韩国文化体育观光部长官柳仁村出席了会议。

联合宣言确认旅游交流合作，设定了三国间游客互访到2025年恢复至3000万人次这一新冠疫情前水平、到2030年增至4000万人次的目标。今后将创造方便带孩子一起和老年人等出游的环境。为进一步吸引游客，将利用自然和文化等地区资源创作旅游内容。为应对过度旅游，将针对游客开展文明宣传和提升意识。

日中韩旅游部长会议始于2006年，今年为第10届。这是2019年之后5年来首次举行。2020年原定举行的会议因新冠疫情而延期。