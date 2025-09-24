阿拉套如何转型为智能城市？

根据总统指示，位于阿拉木图近郊的阿拉套市将打造为创新型智能城市。为落实国情咨文任务，阿拉木图州政府已启动装备人工智能技术的相关工作。

具体而言，阿拉套市基于“智能城市”理念，已安装300个配备人工智能的监控摄像头及6套信息软件综合系统。

州政府表示：“这些举措将有效保障居民安全并优化城市基础设施管理。信息技术与人工智能是推动地区未来发展的核心动力。因此，州领导全力支持相关项目，并为其落地创造有利条件。阿拉套市特别经济区是发展高科技的理想平台。”

目前，州政府正加快基础设施建设，并推动教育体系适应新技术发展。按总统关于“数字化与创新发展”的指示，州政府已制定具体计划，包括新建科技园区、孵化器和初创企业平台。同时，州内高校及职业院校正培养信息技术与人工智能专业人才。此外，州政府正与国内外大型IT企业洽谈，吸引其入驻阿拉套市特别经济区。

新闻发布会上指出：“人工智能的应用已不再是空话，而是经济的实际驱动力。它能自动化生产流程、提升服务质量并优化价值链。”

值得一提的是，总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在国情咨文中宣布，阿拉套市将被赋予特殊地位，直接向中央政府负责。

总统强调：“阿拉套市应成为我们的商业活力与创新中心。”

随后，国家经济部长塞利克·朱曼哈林表示，已为阿拉套市制定智能城市架构，并计划引入加密货币。数字发展部长扎苏兰·马迪耶夫也确认，该市有望转型为加密经济区。

【编译：木合塔尔·木拉提】