游客如何无现金支付阿拉木图公共交通费用？

据介绍，用户可以通过安装Onay应用程序，在乘坐公共交通中实现无现金支付，Onay公司已经签署了相关协议，获得许可，支付系统已经准备就绪。

记者：不想安装Onay应用程序的游客怎么办？

叶尔波拉特·多萨耶夫表示，问题是公共交通管理系统如何发展。阿拉木图市对游客提供了通过 “Visit Almaty ”进行支付的通道，游客可以正常付费。

据阿拉木图市长称，Onay将为游客参观博物馆和其他地方折扣。同时，在公共交通方面提供不同的选择，游客可以根据行程天数购买合适的套餐，乘坐公共交通工具（包括地铁、无轨电车和公交车）将享受相应的折扣。

8月初，阿拉木图将开始实行新的公共交通票价。7月19日，议会下院议员们批准了新的收费标准，乘客每次出行将花费120坚戈。出于安全考虑，取消了现金支付——因为司机在收钱时会分心，这将影响驾驶安全性。

新收费标准将于8月3日生效。

【编译：木合塔尔·木拉提】