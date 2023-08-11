哈萨克斯坦空军接收一架全新С-295MW军用运输机

哈通社/阿斯塔纳/8月11日 – 哈萨克斯坦国防部新闻中心发布消息称，根据国防部订单采购的一架新С-295MW运输机已经交付哈萨克斯坦武装力量。

消息称，由西班牙空中客车国防航天（Airbus Defence and Space）公司生产的一架全新中型军用运输机С-295МW 8月10日飞抵首都阿斯塔纳军用机场。

据了解，С-295МW运输机可搭载69名军事人员，以及总重量8800公斤的货物。

运输机配备了两台被认为同类型中最可靠和最经济的普惠（Pratt & Whitney） PW127G 涡轮螺旋桨发动机。

此外，C-295MW 飞机还配备了现代化的飞行控制系统和飞行员导航设备，即使在最恶劣的天气条件下也能执行任务。

飞机装备有后部坡道，供人员和货物等进行快速装运。

该飞机设计用于人员运输、货物起降、空中监视和医疗后送。

哈萨克斯坦空防军武器装备管理总局负责人德米特里·费多琴科上校在接收仪式上表示，从其规格方面来比较，在油耗水平上，此次接收入列的С-295МW运输机无疑是同类飞机中最高效、最可靠、最经济的飞机之一。

他还表示，国防部正在全面落实军队各方面发展和补强部队技术装备的措施，每年都会为部队补充新设备。

该飞机的飞行员和工程人员已经在西班牙塞维利亚的空客防务和航天培训中心接受了操作和维护该型号飞机的全面培训。

根据相关协议，新飞机将在十天内完成接收程序，正式成为空军的一份子。

【编译：木合塔尔·木拉提】