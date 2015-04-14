美国对俄罗斯解除向伊朗出售S-300防空反导防御系统的交货禁令表示关注

哈通社阿斯塔纳4月14日电 据BBC报道，美国白宫说，美国国务卿克里在与俄罗斯外长拉夫罗夫通电话时向俄方表达了关注。

俄罗斯表示，在包括俄罗斯在内的西方主要大国与伊朗就其核材料生产达成初步协议后，对伊朗的禁运已没有必要。 本月初，伊朗和美、英、法、中、俄、德等六国就其核计划达成了"框架协议"。各方希望在6月30日就核计划达成最终协议。 白宫发言人厄内斯特并未透露美国国务卿克里与俄罗斯外长拉夫罗夫的通话内容，但他表示，与俄罗斯这些国家的"合作与团结"，是与伊朗就其核计划达成最终协议的关键。 美国五角大楼发言人说，俄方举动"毫无帮助"，美方已通过"适当的外交渠道"向俄罗斯表达关注。 俄罗斯在2007年同意向伊朗出售S-300防空反导防御系统，但在联合国就伊朗核计划实施禁运后，俄停止向伊朗交货。 俄罗斯S-300防空反导防御系统是地对空反导防御系统，可对包括喷气式战机在内的多种目标进行跟踪打击，也可用来击落来袭导弹。 伊朗国营媒体引述伊朗国防部长侯赛因•德格罕说，德黑兰欢迎俄罗斯解除禁令的作法，并称这边是该地区"朝着建立稳定和安全局势"迈出的一步。 不过，对伊朗核计划持强烈批评立场的以色列对俄罗斯的举动表示不满。以色列情报部长斯坦尼兹表示，"这是伊朗核计划协议的合法性所导致的直接后果"。 俄罗斯外长拉夫罗夫表示，"S-300完全是防御性武器，它不能用于攻击性目的，不会威胁包括以色列在内的任何国家的安全"。 目前尚属不清楚S-300防空反导防御系统将在何时交货。俄罗斯已停止生产原来合同规定型号的防空反导防御系统，俄方预料将提供更新的系统。