托卡耶夫总统向阿特劳三岁男童致谢 鼓励全民参与环保

据阿特劳州政府消息，州长塞日克·沙普肯诺夫日前与丁穆哈迈德及其父母见面，并转交了国家元首的感谢信。他指出，总统提出的“清洁哈萨克斯坦”倡议不仅是一项阶段性举措，更应成为每位公民的日常行为规范。

- 有时候，比起冗长的话语，一个小小的实际行动更能打动人心。尽管丁穆哈迈德还是个爱玩的年纪，他的举动却为许多人带来了深思。这体现了家庭良好教育的成果，也展现了真正的爱国精神。- 沙普肯诺夫表示。

据丁穆哈迈德的父亲叶尔然·哈伊罗舍夫介绍，这段视频是在斋月节期间拍摄的，当时他们在自家社区庆祝节日，一位居民拍下男童捡垃圾的画面并上传至网络，意外引发关注。

- 他的语言发育较慢，所以我们早早送他去上幼儿园，可能也是在那儿学到的。我们家庭一贯重视环境卫生，也积极参与社区清洁活动。我希望他将来能成长为真正的爱国者。 - 他说。

阿特劳州政府还向丁穆哈迈德赠送礼物，并向其父母表达了谢意。

Фото: Атырау облысының әкімдігі

据悉，阿特劳州目前已制定绿化发展计划，拟在63公顷土地上种植共计145,700棵树苗，持续推进人居环境改善。

【编译：达娜】